Nach 45 Jahren Gastronomie hört Jürgen Opfermann auf

Von Carsten Blaue

Schriesheim. In der Gastronomie der Weinstadt wird am Jahresende eine Ära zu Ende gehen. Jürgen Opfermann hört auf. In seinem "Wirtshaus im Mühlenhof" läuft der Pachtvertrag aus, und der Zeitpunkt ist für Opfermann okay, wie er sagt: "Nach 45 Jahren in der Gastronomie ist es Zeit. Ich habe erreicht, was ich wollte. Und mit 66 Jahren kann man aufhören."