Von Micha Hörnle

Schriesheim. In den sechs kommunalen Kindergärten sollen zum 1. September die Gebühren um über 15 Prozent steigen. Das steht auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch, und das war auch am Dienstagabend im Altenbacher Ortschaftsrat ein Thema.

Dort erklärte Robert Eszterle vom Hauptamt, wieso diese Erhöhung so happig