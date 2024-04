Von Filip Bubenheimer

Schriesheim. Ein Chor, der sich von Jagdhörnern begleiten lässt, muss ein gewisses Selbstbewusstsein haben. "Wir sind halb so viele, halb so alt, aber doppelt so laut", verglich Jagdhornbläser-Vorstand Sven-Markus Lörsch sein Ensemble mit dem 125 Jahre alten MGV Eintracht. Doch von der Blech-Wucht im Rücken ließen sich die Sänger nicht beirren, als