Von Volker Knab

Schriesheim. Man muss sich ja nicht gleich ein Urteil erlauben, ob man nun für oder gegen Windkraftanlagen im Schriesheimer Wald ist: "Ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich mich in dieser Frage entscheiden werde", meinte Joachim Schuhmacher-Grauer am Sonntag. Am Tag davor hatte FDP-Mitglied Schuhmacher-Grauer für seinen Ortsverband zum zweiten Mal auf