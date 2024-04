2500 bunte Plastikeier wurden beim Ostereierrennen am Karsamstag auf dem Kanzelbachsteg, in Höhe der Ölmühle, zu Wasser gelassen (rechtes Bild). Ziel war dann die Holzbrücke an der Hübsch’schen Mühle, wo Helfer die ankommenden Eier aus dem Wasser fischten. Foto: Kreutzer