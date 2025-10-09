Von Micha Hörnle

Schriesheim. Unlängst schauten sich die Stadträte im frisch sanierten Gymnasium um – und waren voll des Lobes. Doch als manche Eltern diesen Artikel lasen, waren sie verblüfft, denn sie hatten ganz andere Erfahrungen gemacht.

Eine Leserin, die als Mutter eines Schülers anonym bleiben will, schrieb der RNZ: "Im frisch sanierten Kurpfalz-Gymnasium