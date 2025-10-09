Ins frisch sanierte Kurpfalz-Gymnasium regnet es rein
Doch das Dach, das nicht erneuert wurde, scheint nicht das Problem zu sein, sondern die Fallrohre. Ein Vor-Ort-Termin des Bauamts mit der RNZ brachte weitere Erkenntnisse.
Von Micha Hörnle
Schriesheim. Unlängst schauten sich die Stadträte im frisch sanierten Gymnasium um – und waren voll des Lobes. Doch als manche Eltern diesen Artikel lasen, waren sie verblüfft, denn sie hatten ganz andere Erfahrungen gemacht.
Eine Leserin, die als Mutter eines Schülers anonym bleiben will, schrieb der RNZ: "Im frisch sanierten Kurpfalz-Gymnasium