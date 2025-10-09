Donnerstag, 09. Oktober 2025

zurück
Plus Schriesheim

Ins frisch sanierte Kurpfalz-Gymnasium regnet es rein

Doch das Dach, das nicht erneuert wurde, scheint nicht das Problem zu sein, sondern die Fallrohre. Ein Vor-Ort-Termin des Bauamts mit der RNZ brachte weitere Erkenntnisse.

09.10.2025 UPDATE: 09.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 42 Sekunden
Ortswechsel auf das Dach des Gymnasiums: Es scheint an sich dicht zu sein, denn auf der Folie steht teilweise immer noch das Wasser der letzten Regenfälle, und in den Räumen darunter ist es trocken. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Unlängst schauten sich die Stadträte im frisch sanierten Gymnasium um – und waren voll des Lobes. Doch als manche Eltern diesen Artikel lasen, waren sie verblüfft, denn sie hatten ganz andere Erfahrungen gemacht.

Eine Leserin, die als Mutter eines Schülers anonym bleiben will, schrieb der RNZ: "Im frisch sanierten Kurpfalz-Gymnasium

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.