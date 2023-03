Das geht allerdings nur zu diesen Unzeiten, da die Amphibien sich vor allem nachts wegen der steigenden Luftfeuchtigkeit fortbewegen. Zum anderen muss vor Beginn der Krötenwanderung immer ein kniehoher Zaun an den Stellen aufgestellt werden, an denen die Kröten meistens die Straßen queren.

Die "Kröwasch"-Gruppe besteht seitdem unabhängig weiter. In der vergangenen Saison übernahm die Stadt- und Ursenbacher Ortschaftsrätin der Grünen Liste, Gerlinde Edelmann, die Organisation der Rettungseinsätze, bei denen letztes Jahr 737 Amphibien gerettet werden konnten . Generell gehe die Population der Tiere stark zurück, was neben Versiegelung und Verkehr auch an den eingeschränkten Laichmöglichkeiten liege: "Das Krötenleben hat viele Risiken", sagte Edelmann.

Damit nicht allzu viele ihr Leben lassen müssen, gibt es in der Weinstadt die "Kröwasch"-Gruppe, was für Krötenwanderschutz-Gruppe steht. Ins Leben gerufen wurden die Einsätze vor über 25 Jahren von Helke Hubrich. Sie war Vorsitzende der Schriesheimer Gruppe des BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland), bis diese sich 2021 wegen mangelnden Engagements der Mitglieder auflöste .

Schriesheim. Bald ist es wieder so weit: Sobald die Temperaturen steigen, machen sich Frösche und Kröten auf den Weg zu ihren Laichplätzen. Das ist nicht immer einfach für die Amphibien, denn die Überquerung von Straßen zwischen Lebensraum und Laichplatz endet für viele Tiere tödlich. So auch in Schriesheim, wo das Regenrückhaltebecken für viele Kröten der Laichplatz der Wahl ist. Um dieses zu erreichen, müssen sie die Landstraßen nach Wilhelmsfeld und Altenbach überqueren.

Von Max Rieser

Auch dieses Jahr sei die Sanierung des Regenrückhaltebeckens noch nicht ganz fertig. Aus Artenschutzgründen seien die Hilfsaktionen deshalb besonders wichtig. Die Rettungseinsätze zu besetzen, ist nicht leicht. Zum einen finden sich nicht viele Helfer, die nach Einbruch der Dunkelheit oder im Morgengrauen die Strecken ablaufen wollen, um die Tiere einzusammeln und über die Straße zu tragen.

Hier gibt es dieses Jahr gute Nachrichten: Nach einer Korrespondenz zwischen Edelmann und dem Landratsamt und dem Einsatz der Krötenretterin Daniela Boukhenoufa sagte der Kreis, in dessen Zuständigkeit die Landstraße fällt, zu, einen neuen Zaun zu finanzieren.

Das war nötig geworden, da der alte nach der Saison 2022 nicht mehr verwendet werden konnte: "Wir haben die Stäbe des alten Zauns aus Sicherheitsgründen für Radfahrer umgebogen", berichtete Edelmann. Dadurch konnten die Mitarbeiter des Bauhofs ihn nicht mehr aufrollen, und er musste entsorgt werden. Bis das Landratsamt die neue Absperrung zusagte, sei es eine "Zitterpartie" gewesen, so Edelmann. Nun ist man sehr dankbar für die Unterstützung, die sogar großzügiger ausgefallen sei als benötigt: "Wir brauchen rund 1,2 Kilometer an Zaunmaterial und haben 1,5 Kilometer bekommen."

Die Organisation des Amphibienschutzes ist nicht ganz einfach: Im Moment gibt es eine eher lockere Gruppe, nachdem sich 2021 die BUND-Ortsgruppe aufgelöst hatte. Bei einem Treffen wurde das weitere Vorgehen besprochen. Foto: Kreutzer

Eigentlich hätte Edelmann gern die gesamte Organisation an den Kreis übergeben, dieser hatte aber mitgeteilt, dass man nicht genug Personal habe, um die Krötenrettung zu übernehmen. Ähnliches bekam Edelmann aus dem Schriesheimer Rathaus zu hören, wo sie ebenfalls Unterstützung erbeten hatte. Die Absage der Verwaltung war allerdings nachvollziehbar: In der heißen Phase der Einsätze Anfang März ist ein Großteil der städtischen Mitarbeiter beim Mathaisemarkt gebunden.

Bei einem Treffen der Gruppe wurde auch in die Zukunft geschaut. Denn als lose Ansammlung von Helfern ohne feste Struktur seien die Einsätze nur schwierig zu koordinieren. Aktuell haben sich über den E-Mail-Verteiler 25 Leute gemeldet, die sich an den Aktionen beteiligen wollen. Dort kann man sich dann in eine Liste eintragen, und es wird geschaut, dass niemand allein losziehen muss.

Bei der Koordination würden sich die Amphibienretter über eine Kooperation mit einem Naturschutzverein freuen. Der müsste nicht mal unbedingt in Schriesheim ansässig sein, so Edelmann. Bisher käme Hilfe nur von den Naturfreunden, und auch sonst gäbe es keinen Verein, der sich dezidiert dem Umweltschutz verpflichtet fühlt, was sie einigermaßen befremdlich findet: "Wir haben so viele Grünen-Wähler in der Stadt, und wir sind die stärkste Fraktion im Gemeinderat, aber beim Naturschutz will keiner helfen. Das kann doch nicht sein!" Weil bisher die Strukturen fehlen, wagt die Krötenretterin auch keine Prognose, wie lange die jährlichen Aktionen noch aufrechterhalten werden können.

Info: Wer sich an den Einsätzen beteiligen möchte, meldet sich per E-Mail an gerlinde.edelmann@t-online.de.