Schriesheim. (hö) Wie Hans-Jochen Wähling tickte, zeigt eine Whatsapp-Nachricht wenige Stunden vor seinem Tod, wie Kulturkreis-Sprecher Dieter Weitz auf der Trauerfeier sagte: "Gerade stehen alle Bands und Wirte fest für unser ,Schriesheim jazzt’." Am 30. April starb Wähling mit 76 Jahren nach schwerer Krankheit.

Er brannte nicht nur für die Veranstaltungen des Kulturkreises, sondern auch für das Waldschwimmbad – und damit auch für die IEWS. Deren Beirat Friedrich Ewald hob Wählings "großes Wissen, Expertise und unermüdlichen Einsatz" hervor. In beiden Vereinen war er lange Zeit Zweiter Vorsitzender: "Er stand lieber in der zweiten Reihe, als in der ersten die Reden zu halten", sagt dazu seine Frau Monika Oelrich-Wähling. Er war lieber einer, der anpackte, im Großen wie im Kleinen. Legendär ist auch sein Weihnachtsbaumverkauf zugunsten des Bads.

Geboren wurde Wähling am 11. August 1947 in der Kleinstadt Wittingen am südlichen Rand der Lüneburger Heide. Nach einer Buchdruckerlehre studierte er in Berlin zunächst Werbung, dann Publizistik sowie Politikwissenschaft und Soziologie. Nach seinem Abschluss zog er nach Ziegelhausen, weil er ab 1980 in der Werbeabteilung der Heidelberger Druckmaschinen arbeitete – und dank dieses Jobs viel reisen konnte. In Heidelberg lernte er auch seine spätere Frau Monika kennen, die in Ursenbach wohnte; sie heirateten 1987.

Ihretwegen zog er ins kleine Dorf, wo er mit seinem Stiefsohn Hendrik wohnte, später kam noch Tochter Anna dazu. Doch als Wähling seine pflegebedürftige Mutter zu sich holte, wurde das Häuschen in Ursenbach zu klein, also zog die Familie nach Schriesheim um, wo er dank seiner offenen und freundlichen Art schnell Anschluss fand. Inzwischen hatte er seine Werbeagentur WAK gegründet, die hauptsächlich für die Druckmaschinen arbeitete.

Schon vor seinem Eintritt ins Rentenalter (2010) engagierte er sich ab 2004 in der IEWS, nach einem Jahr als Beirat wurde er gleich Zweiter Vorsitzender: "Wir hatten Kinder, und er wollte der Gemeinschaft etwas zurückgeben", erinnert sich seine Frau Monika. Fast zeitgleich trat er auch in den Kulturkreis ein, wo er laut Weitz "Ideengeber, Organisator, Visionär, Mentor, pragmatischer und kreativer Macher, vor allem aber ein warmherziger Freund" war.

Wähling war ein Mensch mit Ecken und Kanten – und gelegentlich auch ein Freund klarer Worte. Vor allem aber, so sagt seine Frau Monika, war er "ein Menschenfreund. Er hat die Leute einfach gemocht".