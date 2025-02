Schriesheim. (cis) Die Gründungsversammlung eines Vereins kann eine sehr trockene Sache sein. Und für denjenigen, der die Satzung vorlesen darf, eine sehr einsame dazu. Redebeiträge sind in dieser Zeit zumeist nicht zu erwarten. Und so war Patrick Schmidt-Kühnle äußerst dankbar, dass sich an diesem Abend alles etwas anders gestaltete.

Vor ihm auf dem PC warteten fünf Seiten mit