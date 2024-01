Von Marco Partner

Hirschberg/Schriesheim. Manchmal ist es die Reduktion, die erst den Blick weitet. In den Gemälden der französischen Künstlerin Eve Guerrier dominiert die Ruhe der Farben. Großflächige Porträts sind in der Ausstellung "Menschenbilder" in der Schriesheimer Dependance "Kunst im Tal" des Kulturfördervereins Hirschberg zu sehen. Doch die Porträtierten stehen