Von Edda Nieber

Schriesheim. "Ich freue mich auf einen schwungvollen und herrlichen Sommerabend", begrüßte Renate Kiefer-Schlick die Gäste, die am Freitag in den Zehntkeller gekommen waren. Genau so sollte es kommen: Mit der Gruppe "My LadySwing" hatte der Inner Wheel Club Schriesheim-Weinheim ein gut gelauntes und hoch talentiertes Trio auf die Bühne geholt, das das