Von Max Rieser

Schriesheim. Ob es nun an einem gestiegenen Bewusstsein für den Klimawandel lag oder an den sprunghaft gestiegenen Preisen für Gas und Strom lässt sich nur schätzen, aber Energie war bei der vergangenen Sitzung des Gemeinderats das mit Abstand prominenteste Thema. Gleich drei Tagesordnungspunkte beschäftigten sich mit ihr, wie sie am nachhaltigsten gewonnen