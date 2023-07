Von Micha Hörnle

Schriesheim. Gastronomisch tut sich in der nächsten Zeit so einiges in der Innenstadt: Als erstes soll Anfang August die Weinbar im "Hirsch" eröffnen, dann folgt, vielleicht noch im September, die Wiedereröffnung des "Strahlenberger Hofs" – und nun soll, wohl im Oktober, die Heidelberger Straße ein neues Bistro bekommen: In den beiden Ladenlokalen am Friedrich-Hauß-Studienzentrum waren einst ein Nähstudio und eine Thaimassage-Praxis untergebracht, nun renoviert hier Hajnalka Dénes. Sie ist an der Bergstraße keine Unbekannte: Seit 2021 betreibt sie am Weingut Teutsch in Leutershausen (das aber auf Schriesheimer Gemarkung liegt) ihren "Foodtruck" namens "Aubergin".

Als sie vor über zwei Jahren damit begann, "hätte ich nie gedacht, dass das so erfolgreich wird", sagte sie bei einem Vor-Ort-Termin mit der RNZ. Ihren Wagen bewirtschaftet sie von Mai bis Juli, nun sucht sie etwas Festes – und etwas "mit weniger Risiko", wie sie sagt: Denn das Geschäft im Freien ist durchaus nicht ohne: In Leutershausen klappte das ganz gut, aber weniger in diesem Frühjahr, als sie in Heidelberg auf der Neckarwiese, unter der Theodor-Heuss-Brücke, stand: "Das war wohl nicht mein Platz. Ich mache nicht das, was man ,Streetfood’ nennt, also Pommes und Bratwürste. Ich stehe für hochwertiges Essen."

Berühmt ist ihr "Pulled-Pork-Burger", also aus "gerupftem" und buttweichem Schweinefleisch – in Dénes’ Fall mit hausgemachter Soße und Maissalat. Deswegen suchte sie "etwas Festes" – und sehr gerne in Schriesheim.

Der entscheidende Tipp kam von ihrem zukünftigen Nachbarn, Andreas Pfeifer vom "HandWerk", der ihr von den beiden leer stehenden Ladenlokalen berichtete. Also nahm sie Kontakt mit dem Vermieter auf und wurde mit ihm schnell einig. Und so erhielt sie die beiden Räume, die sie nach und nach renoviert, mit Möbeln ("viel Second Hand, es soll wie ein Wohnzimmer wirken") und natürlich mit einer Küche bestückt, denn: "Ich werde hier natürlich frisch kochen."

Vom Essen her behält sie ihren Stil bei, wie man ihn vom Wagen her kennt – zumal der Name "Aubergin" auch fürs Bistro übernommen wird: Burger (auch als vegetarische Variante), aber auch Saisonales (wie Kürbis im Herbst), so ganz generell "eine deutsch-ungarische Kombination", sogar das ungarische Nationalgericht Gulasch (oder vielmehr "Gulyás") soll es ab und an geben – wobei die Karte übersichtlich bleiben soll; dafür ist eben alles selbst gemacht (und die Zutaten kommen alle aus der Region). ...