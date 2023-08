Von Micha Hörnle

Schriesheim. Noch gibt es ihn nicht, aber die Trauben stehen schon kurz vor der Lese: Die SPD will zusammen mit dem Weingut von Andreas Kirchner einen Wein herausbringen, dessen Erlös einem guten Zweck zugutekommen soll. Als der Ortsverein jüngst in einem Weinkeller in der Oberstadt sein Projekt vorstellte, erfuhr man zudem eine Menge über den Produzenten