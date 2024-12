Schriesheim. (stek) Es ist nicht mehr weit: Die Adventszeit hat begonnen, der Nikolaus kommt bald, und auch Weihnachten steht mehr oder weniger direkt vor der Tür. Es ist, so sagt es der Vorsitzende der Freien Wähler, Marc Hartmann, eine schöne Zeit. Auch heute fühlten viele schon den Zauber der Weihnacht. Und deshalb war es im letzten Jahr auch keine Frage, dass die Freien Wähler mit vielen Helfern Aufbau und Organisation des Weihnachtsdorfes von Volker Paul übernahmen. Für die Stadt sei dieses Dorf in Sachen Weihnachtsatmosphäre ein kleiner, aber besonders hell leuchtender Stern. Und so machte sich Hartmann am Wochenende mit rund 30 Mitschaffern zum zweiten Mal daran, das Weihnachtsdorf vor dem neuen Rathaus aufzubauen.

Dessen Magie, davon ist Hartmann überzeugt, könne man nur verstehen, wenn man die Geschichte des Weihnachtsdorfes kennt: Alles begann 2005. Der eigentliche Anlass war ein sehr trauriger, kam doch der Sohn von Volker Paul, Markus Paul, bei einem Einsatz 1998 als Polizist in Mannheim ums Leben. 2001 gründete der Vater die Markus-Paul-Stiftung, um Hinterbliebenen von Rettungskräften, die im Dienst verletzt oder gar getötet wurden, zu unterstützen. Um für die Stiftung regelmäßige Einnahmen zu generieren, brachte Paul 2005 erstmals die Budenstadt aufs Gleis.

Sein unermüdlicher Einsatz sei bewundernswert, und für Hartmann stand außer Frage, dass die Freien Wähler die Organisation übernehmen würden, wenn Paul, der dieses Jahr im Alter von 80 Jahren verstarb, irgendwann nicht mehr könne. Letztes Jahr war es dann so weit, und die Premiere war vollauf gelungen. Und auch dieses Jahr absolvierte die Truppe das Vorhaben mustergültig, sodass der Eröffnung am kommenden Freitagabend, 6. Dezember, nichts mehr im Wege steht. Klar, es gab es ein paar Herausforderungen zu bewältigen. Die Hütten sind schon etwas älter, die Hölzer mit den vorgebohrten Löchern passten nicht immer perfekt zueinander, doch mit etwas Druck ging es dann doch – und am Ende standen die neun Hütten. Auch Helferin Christina Matthis ließ keinen Zweifel daran, dass es schon etwas Arbeit sei. Aber sie mache eben auch Spaß, "vor allem bei diesem gigantisch schönen Wetter".

Zu den Hütten kommen dann noch acht Zelte, sodass es am Ende 17 Stände gebe. Betrieben werden sie fast alle von heimischen Vereinen, Kindergärten, Grundschule und ein paar Privatpersonen. Und auch das Programm für die beiden Wochenenden, 6. bis 8. Dezember sowie 13. bis 15. Dezember, werde vor allem von den hiesigen Vereinen gestemmt. Die Öffnungszeiten sind freitags ab 14 Uhr und samstags wie sonntags um 14 Uhr.

Zugute kommt der gesamte Erlös übrigens zum einen der Markus-Paul-Stiftung und zum anderen Vereinen und Institutionen aus Schriesheim. Wem genau, so Hartmann, sei noch nicht entschieden.

Programm

> Am Freitag, 6. Dezember, eröffnet Bürgermeister Christoph Oeldorf um 17 Uhr das 17. Weihnachtsdorf. Um 17.30 Uhr übernimmt der Kindergarten Römerstrolche, um 18 Uhr kommt der Weihnachtsmann, und um 19 Uhr startet "Theos Jam".

> Am Samstag, 7. Dezember, kommt um 16 Uhr der Weihnachtsmann, um 17 Uhr tanzen die Linedancer des KSV, und um 18 Uhr spielt die Band "Roof on Fire".

> Am Sonntag, 8. Dezember, übernimmt ab 16 Uhr die Kinder- und Jugendvolkstanzgruppe des MGV Eintracht die Bühne, um 17 Uhr tritt das Saxofonensemble "55 Names" auf, um 17.30 Uhr kommt der Weihnachtsmann, ab 18 Uhr spielen die Bands "Six String Rockers", um 19 Uhr "The Challengers" und schließlich um 20 Uhr "Crushing Jars".

> Am Freitag, 13. Dezember, kommen um 17.30 Uhr wieder die Römerstrolche auf die Bühne, um 18 Uhr schaut der Weihnachtsmann vorbei, und um 19 Uhr singt der "Shanty-Chor Mannheim".

> Am Samstag, 14. Dezember, tritt ab 15 Uhr der MGV Lyra auf, um 17 Uhr die "KSV-Linedancer"; um 17.30 Uhr kommt der Nikolaus, und um 18 Uhr übernimmt die Musikergruppe "Moka".

> Am Sonntag, 15. Dezember, kommen um 15 Uhr die Jagdhornbläser, um 16 Uhr "Pipe & Drums", um 18 Uhr der Weihnachtsmann, um 19 Uhr "Britkrauts Lite" und ab 20 Uhr "Rabbit Eye Movement".