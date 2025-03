In der Weinstube Hauser trieb einige Diskussionsteilnehmer die Sorge um, wie lange es den Mathaisemarkt in seiner bisherigen Form noch gibt. Es gab aber auch konkrete Ideen zur Verbesserung, darunter die (Wieder-)Einführung eines Weindorfs oder einen Kontrollgang des Ordnungsamts, der nach dem Festumzug in der Passein stattfinden könnte. Foto: Dorn