Schriesheim. (hö) Seit Kurzem sind rund 150 Obstbäume im ganzen Stadtgebiet mit gelben Bändern markiert, wie man das seit dem letzten Jahr auch aus Weinheim und Hirschberg kennt: Das bedeutet: Hier darf jeder reifes Obst pflücken. Dabei appelliert das Rathaus an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger: "Es sollte nur so viel Obst geerntet werden, wie tatsächlich verzehrt werden kann. Zugleich sollte darauf geachtet werden, die Bäume und die umliegende Umgebung nicht zu beschädigen." Die Aktion soll dazu beitragen, regionale Produkte zu schätzen und etwas gegen die Lebensmittelverschwendung zu tun.

Christoph Matthiessen, der die städtischen Bäume kontrolliert, erklärt, dass es sich bei markierten Gehölzen nur um solche handelt, die der Stadt auch gehören. Die wichtigsten Obstsorten sind Kirsche, Apfel, Mirabellen und Walnuss.

Übrigens können auch Privatleute ihre Obstbäume zur Verfügung stellen: Die gelben Bänder gibt es auf dem Rathaus. Wer wissen will, wo die markierten Bäume zu finden sind, kann eine E-Mail an gruenflaechen@schriesheim.de schreiben. Diese beiden Fotos stammen von der Grünanlage am Neubaugebiet Nord.