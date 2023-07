Schriesheim. (hö) Am Sonntagnachmittag wurde eine Radfahrerin am Ölberg von einem umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt. Die Frau war mit ihrem Elektro-Bike auf dem Unteren Ölbergweg – einem schmalen Waldweg zwischen dem Blütenweg und dem Oberen Ölbergweg, an dem auch das Kompressorenhaus liegt – unterwegs, als sie der durchaus mächtige Baum mit großer Wucht traf. Wahrscheinlich wurde er wegen des zeitweise böigen Winds entwurzelt, wie Feuerwehrkommandant Oliver Scherer vermutet – zumal auf der Hinfahrt schon ein umgestürztes kleineres Gehölz seinen Kameraden den Weg versperrt hatte.

Die Schwierigkeit bestand darin, die Radlerin zu bergen. Denn der Weg war für die Einsatzfahrzeuge, darunter auch den Rettungswagen zu schmal. Deswegen kam das Quad zum Einsatz, auf dem auch der Notarzt zur Einsatzstelle mitfuhr. Dort wurde sie dann erstversorgt und schließlich zum Krankenwagen, der im Oberen Ölbergweg stand, abtransportiert. Die Frau erlitt mehrere Brüche, allerdings besteht nach Angaben des Polizeipräsidiums keine Lebensgefahr. Die Feuerwehr zersägte schließlich den Baum. Für Scherer alles in allem ein ungewöhnlicher Einsatz: "So etwas hatten wir bisher noch nicht."