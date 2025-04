Schriesheim-Altenbach. (hö) Eine der übelsten Rumpelstrecken im Odenwald wird nun erneuert: die L 596 zwischen dem Altenbacher Ortsausgang und Wilhelmsfeld. Das war bereits bekannt, das Regierungspräsidium nannte das zweite Quartal als Baubeginn (RNZ vom 31. März), aber der Altenbacher Ortsvorsteher Carsten Junghans gab Details bekannt: Für neun Wochen wird die 2,7 Kilometer lange Strecke voll gesperrt.

Gearbeitet wird dabei in vier Bauabschnitten. Und das bringt für die Altenbacher durchaus Einschnitte, wenn sie zu den Sportanlagen auf die Kipp wollen: Sie müssen während der ersten drei Bauabschnitte den großen Umweg über den Altenbacher Abzweig und Talstraße über Wilhelmsfeld fahren.

Das gilt auch für die ersten zwei Abschnitte, wenn man zum Kohlhof will. Damit die Heiligkreuzsteinacher mit dem Bus in die Schule kommen können, beginnen die Arbeiten in den Sommerferien, am 4. August.

Ab Montag, 14. April, wird die Kreisstraße zwischen dem Abzweig am Kohlhof und Vorderheubach gesperrt, weil Mängel an der erst fünf Jahre alten Fahrbahndecke aufgetreten sind. Die Strecke soll ab dem Ende der Osterferien wieder befahrbar sein.