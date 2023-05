Von Micha Hörnle

Schriesheim-Altenbach. Die so oft schon totgesagte Kerwe lebt – und wie! Am Wochenende feierte Altenbach sein Fest der Feste, wie es das wohl in den letzten Jahrzehnten nie gegeben hat: Das Kerweteam hatte zusammen mit der Verwaltungsstelle ein derart dichtes Programm zusammengestellt, dass immer etwas los war. Und auch die Altenbacher, angeblich