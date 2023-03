Dabei ist die Schadensstelle längst gefunden, offenbar liegt sie unter einem Kanal: Mal sollte es am 26. September losgehen, erst diese Woche wurde sie auf den 28. März vertröstet – also mehr als neun Monate ...

In ihrer Not ging sie auch zur Altenbacher Bürgersprechstunde von Bürgermeister Christoph Oeldorf, aber auch der konnte ihr nur raten: "Immer wieder bei der Telekom anrufen." Aber das tat ja Weber bereits, nur gab es da keinen festen Ansprechpartner, immer wieder war jemand anderes in der Leitung. Sie fragte auch bei der Baufirma nach, die im Abtsweg arbeitet.

Schriesheim-Altenbach. Seit dem 22. Juni, also über sechs Monate, hat Anita Weber aus dem Abtsweg keinen Festnetzanschluss – und seitdem machte die 82-Jährige eine Odyssee mit: Sie wurde buchstäblich von Pontius zu Pilatus gereicht, niemand fühlte sich so richtig zuständig. Was die Seniorin langsam zur Verzweiflung bringt, auch wenn das nicht ihre Art ist.

Von Micha Hörnle

An jenem 22. Juni hatte ein Bagger auf der Baustelle im Abtsweg ein Kabel beschädigt. Bei etlichen Anwohner blieb über Tage hinweg das Telefon tot, aber irgendwann ging es wieder. Nur bei Weber nicht. Das Kuriose: Auch ihre Mieterin im selben Haus, Natalia Hammer, hatte kein Festnetz mehr, doch nach etlichen Wochen funktionierte es wieder.

Doch bei Weber blieben die Leitungen tot. Natürlich rief sie ständig bei der Telekom an: "Mir wurde immer wieder versprochen, dass es weitergeht."

Ihr Sohn setzte auch etliche Schriftstücke an das Unternehmen auf, tatsächlich bekam die Seniorin dann einen "Magenta-Stick", um wenigstens Internet zu haben. Und schließlich noch ein Handy, auf das dann ihre Festnetzrufnummer umgeleitet wurde.

Und erhielt dort die Auskunft, man habe schon bereitgestanden, den Schaden zu beheben, aber dann "sagte die Telekom einen Tag vorher den Termin ab", so die 82-Jährige zur RNZ, die "schon immer bei der Telekom"ist.

Dabei ist die Schadensstelle längst gefunden, offenbar liegt sie unter einem Kanal: Mal sollte es am 26. September losgehen, erst diese Woche wurde sie auf den 28. März vertröstet – also mehr als neun Monate nach dem Malheur.

Erstmals ging sie dann am vorletzten Mittwoch bei der ersten Bürgerfragestunde der Grünen Liste in Altenbach an die Öffentlichkeit. Nun schaltete sich die RNZ ein, kontaktierte die Telekom-Pressestelle und erhielt von ihr diese Auskunft: "Die Entstörung zieht sich, da die Gemeinde eine Ampelanlage von uns fordert. Hierfür findet eine öffentliche Ausschreibung statt. Sobald wir einen Vertrag mit einer Firma haben, können wir den Tiefbau vornehmen lassen. Wir bitten an dieser Stelle unsere Kundin für die Verzögerung ausdrücklich noch einmal um Entschuldigung und werden uns entsprechend kulant verhalten."

Nur: Das Rathaus ist für die Ampel nicht zuständig, sondern das Straßenverkehrsamt des Kreises, hieß es dort auf RNZ-Anfrage. Und es liege auch kein Antrag der Telekom vor, den man hätte weiterreichen können. Doch wolle der Stadtverwaltung eventuelle Bauarbeiten "im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten selbstverständlich unterstützen".

Seltsam nur, dass man im Moment keine Ampel braucht, denn der Abtsweg ist bis zum 17. Februar sowieso gesperrt. Eine erneute Anfrage der RNZ bei der Telekom, ob das nicht die Schadensbehebung beschleunigen könnte, ließ die Telekom bis zum Mittwochabend unbeantwortet. Weber hofft weiter, dass es endlich vorangeht. Und auch die RNZ wird nicht lockerlassen.