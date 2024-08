Schriesheim. (RNZ) Im September 2019 übergab der Arbeitskreis Schriesheimer Senioren (ASS) sechs Sitzbänke an die Stadt – dank einer 5000-Euro-Spende der H+G-Bank-Stiftung. Diese stehen an Wegen außerhalb Schriesheims und werden gut angenommen. Allerdings kommt es dort immer wieder zu hässlichen Hinterlassenschaften, wie Winfried Plesch berichtet.

So sammelte er am vorletzten Montag Flaschen, Müll und Zigarettenstummel an der Bank im Feld südlich des Schlittwegs ein. Seine Ausbeute: vier Bier- und zwei "Hugo"-Flaschen, zwei Flachmänner, zwei Getränkedosen, zwei Pappbecher, unzählige Papiertücher, sechs Kronkorken, 40 Kippen und einigen Verpackungsmüll.

Daher appelliert Plesch an alle, die auf der Bank gern Platz nehmen: "Gerne chillen und auch feiern. Aber bitte nehmt Eure leeren Flaschen und Euren Müll wieder mit heim! Und genauso dringend die Bitte an alle Raucher: Werft die Kippen nicht achtlos auf den Boden! Zigarettenkippen sind vor allem eins: Giftmüll! Seid Euch bewusst, dass das Gift in jeder weggeworfenen Kippe eben auch Gift für alle Tiere in der Natur ist. Nicht zuletzt kann eine einzige Kippe bis zu 40 Liter Trinkwasser verseuchen oder 1000 Liter Wasser für kleine Wassertiere vergiften. Das bedeutet, dass die von mir an dieser Bank eingesammelten Kippen potenziell 1600 Liter Trinkwasser ungenießbar machen könnten."

Aber das ist es nicht allein: An der Lehne wurde das ASS-Schild mit einem Aufkleber "verziert", daneben prangen zwei Graffiti-Schriftzüge. Plesch sagt: "Wir empfinden solche Aktionen als beleidigend für unser ehrenamtliches Engagement und unseren ehrenamtlichen Einsatz."