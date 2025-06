Schönau. (cm) Kann das Leitungswasser im Klosterstädtchen noch bedenkenlos getrunken werden? Nach einer Veröffentlichung im sozialen Netzwerk Facebook am Wochenende konnten daran Zweifel aufkommen. Von einem großen Rohrbruch war da die Rede – und davon, dass die Wasserqualität gelitten habe. Wassermeister Jürgen Hebert beruhigte am Sonntag auf RNZ-Anfrage: Es habe keine Verunreinigung gegeben. Anlass für die Gerüchte war wohl ein beschädigtes Wasserrohr in der Schützenhausstraße, das auch für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt hatte. Bei Bauarbeiten wurde eine Hausanschlussleitung beschädigt. Die Feuerwehr wurde gerufen, weil viel Wasser ausströmte und wegen der Hanglage in das Haus zu laufen drohte. Mit Tauchpumpen, so berichtete Kommandant Andreas Wegehenkel, sei es den 15 Einsatzkräften gelungen, das Wasser größtenteils zu beseitigen. Der alarmierte Wassermeister stellte die Leitung letztlich ab. Um die Reparatur muss sich der Grundstückseigentümer kümmern.