Malsch. (tt) Das hätte schlimm enden können: Am vergangenen Samstag wurden im Westen von Malsch, auf einem Privatgrundstück in der Straße "Wolfsheck", zwei Wurst-Köder gefunden, in deren Inneren sich spitzer Metalldraht befand. Offenbar wurde die Wurst mit sogenanntem Kaninchendraht präpariert: Von außen war er nicht zu erkennen. Ob das Grundstück gezielt für die Ablage der beiden Köder ausgewählt wurde, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, erklärte das Polizeipräsidium Mannheim auf RNZ-Nachfrage.

Auf dem besagten Grundstück lebt eine Familie zusammen mit ihrem Hund "Loki": "In der Kirschlorbeer-Hecke an der Straße und in der Nähe der Mülltonnen wurden zwei Wurst-Köder, die mit spitzem Draht versehen waren, für unseren Hund ausgelegt", schreiben die Betroffenen in einem Brief, mit dem sie alle Nachbarn vor der Gefahr warnen wollen. "Nur, weil wir die Köder entdeckt und sofort als Gefahr wahrgenommen haben, konnte Schlimmeres verhindert werden."

Sie sehen nicht nur die Gefahr, dass ihr Hund die Wurststückchen mit dem spitzen Draht im Inneren hätte fressen und sich dabei innere Verletzungen zuziehen können. "Auch für unsere Kinder war dies eine große Gefahr, da sie oft im Garten spielen." Die beiden haben deshalb beim Polizeiposten in Mühlhausen Anzeige erstattet. "Bislang liegen der Polizei allerdings keine weiteren Anzeigen wegen ähnlicher Vorfälle oder Verdächtiger vor, die mit den präparierten Wurststückchen in Verbindung stehen könnten", heißt es von der Polizei.