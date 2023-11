Bürgermeisterin versteckte sich im Bälle-Bad vor Narren

Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Kampflos und ohne Gegenwehr gibt die Stadtverwaltung das Rathaus nicht her. Das zeigte sich beim Rathaussturm am Samstag. Bürgermeisterin Patricia Rebmann fing die närrischen "Angreifer" des Eppelheimer Carnevalclubs (ECC) gleich auf dem Rathausplatz ab. Weder für Elferrat noch für die in feschen Uniformen gekleideten Garden gab es ein