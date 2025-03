Von Philipp Weber

Weinheim. Bisher ist es nur ein Plan, aber wenn er aufgeht, wäre der Baden-Württemberg-Tag wohl so gut wie perfekt: Die Stadt Weinheim und Spitzenkoch Tristan Brandt streben an, das Schlossparkrestaurant zum ersten der beiden großen Heimattage-Wochenenden wiederzueröffnen. Das bestätigte Stadtsprecher Roland Kern auf RNZ-Anfrage. Der Baden-Württemberg-Tag soll am 17. und 18. Mai Gäste aus dem ganzen Land in die Stadt locken. Und es gilt als offenes Geheimnis, dass Gemeinderat und Verwaltung nicht zuletzt angesichts der Heimattage Gas gegeben hatten, als es an die Neuverpachtung von Weinheims guter Stube ging. Nun ist die letzte Hürde genommen: Brandt hat am Montag den Pachtvertrag unterschrieben.

> Der "magische Moment": Am Montagnachmittag, Punkt 16 Uhr, schlug die große Stunde: Genau an seinem 40. Geburtstag unterzeichnete Brandt den Pachtvertrag mit der Stadt. "Ich starte mein neues Lebensjahrzehnt mit einem spannenden Projekt in meiner Wahlheimat. Besser hätte ich meinen Geburtstag nicht begehen können", wird Deutschlands ehemals jüngster Zwei-Sterne-Koch zitiert. Bereits in der ersten Januarhälfte war bekannt geworden, dass alles auf Brandt hinausläuft. Die Stadt hatte schon damals andere Bewerber darüber informiert, dass man sich nicht für sie entschieden hatte. Es folgte eine Phase "intensiver Gespräche", ehe OB Manuel Just und Pressesprecher Kern dem Spitzenkoch und Gastronomieunternehmer gratulieren konnten.

> Ein OB in Feierstimmung: "Damit rücken wir gastronomisch ins Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar", ist sich OB Manuel Just sicher. Das Weinheimer Schloss werde nun gastronomisch auf einem Niveau und in einer Qualität präsentiert, "wie es dies schon länger verdient hat und wie es dem Ambiente des Gebäudes und des Parks angemessen ist". Die Verhandlungen mit Brandt seien hochprofessionell und detailliert geführt worden. "Es war sehr wohltuend zu spüren, wie früh er von diesem Objekt überzeugt war", lobt Just. Der neue Pächter verbinde mit dem Restaurant eine Vision. Besonders erfreulich sei, dass der Spitzenkoch Weinheim zu seinem Präsenzstandort auserkoren hat. Das neue Angebot dürfte auch Weinheims Ruf als Hochburg des Heiratens weiterverbreiten und neue Gäste anziehen, sodass auch Hotellerie und Einzelhandel profitieren, hofft Just.

> Was über das neue Konzept bekannt ist: Dass Otto-Normalverbraucher ab Mai wieder Kaffee und Kuchen auf der Terrasse des Schlosses genießen können, wollte Brandts Sprecherin im RNZ-Gespräch weder bestätigen noch dementieren. Diese Frage, die viele Weinheimer beschäftigt, müsse der Chef beantworten. Zumal das konzeptionelle Feintuning ja auch noch in der Mache sei. Grundsätzlich plane Gastronomieunternehmer Brandt mit einem Konzept, mit dem sich sowohl die Einheimischen als auch Gäste von außerhalb wohlfühlen. "Die Gäste aus Weinheim erwartet ein bezahlbares und kulinarisch attraktives Angebot, das auch Publikum von außerhalb nach Weinheim ziehen und damit der Stadt neue Impulse geben wird", verspricht Brandt. Dazu seien Veranstaltungsreihen geplant, die sowohl den Innenräumen als auch der Terrasse gerecht werden. Das Haus könne zudem für Hochzeiten und Firmenfeiern genutzt werden. In Planung sei auch ein Angebot für Unternehmen.

> Niemand wird ausgeschlossen: Über das Konzept oder etwaige Kooperationspartner Brandts war in den letzten Wochen viel spekuliert worden, zum Teil auch öffentlich. Brandts Passagen in der gemeinsamen Presseerklärung mit der Stadt lesen sich wie eine Bitte um Geduld: "Ich arbeite mit Hochdruck mit meinem gesamten Team an der Ausarbeitung und Umsetzung des Konzepts. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit der Stadt und ihren Bewohnern", erklärt er: "Mir liegt besonders am Herzen, dass wir eine kulinarische Begegnungsplattform für Gäste aus nah und fern erschaffen, die niemanden ausschließt, sondern Menschen zusammenbringt." Von einer Sterne-Gastronomie oder einer Zusammenarbeit mit Weinheimer Gastronomen ist in der Erklärung nicht die Rede. Sehr wohl aber davon, dass Brandt als kulinarischer Patron für Fine-Dining-Konzepte unterwegs ist, aktuell im "Winter-Varieté by Tristan Brandt" in Heidelberg, im "Artis by Tristan Brandt" im schweizerischen Arosa sowie im Sternerestaurant "Tambourine Room by Tristan Brandt" in Miami (USA), das es kürzlich auf die weltweit anerkannte "Forbes-Travel-Guide"-Liste geschafft hat.

Update: Dienstag, 25. Februar 2025, 20.15 Uhr

