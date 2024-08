Sabrina Lehr

Neckargemünd/Steinachtal. Sie machen richtig Lust auf einen Besuch: Die grünen Baumwipfel, der einmalige Panoramablick über die Hügel des Umlandes, die atemberaubende Natur – zu sehen auf Bildern, wenn man bei Google nach "Heiligkreuzsteinach" sucht. Und nicht nur Flora und Fauna, da ist auch noch der Brunnen am Rizal-Park zu sehen und die hübsch bepflanzte Brücke über die Steinach mitten im alten Ortskern.

Aber Moment. Spätestens hier haben Ortskundige doch hoffentlich irritiert die Stirn gerunzelt. Zurecht. Der Rizal-Park ist natürlich ein Platz im nahen Wilhelmsfeld und die bepflanzten Blumenkübel oberhalb der Steinach umgeben von mittelalterlichen Häusern verschönern selbstverständlich eine Brücke in Neckarsteinach.

Ein Einzelfehler des Internetriesen, wenn es ums 3000-Einwohner-Örtchen im Odenwald geht? Nein, zeigt eine Stichprobe. Wer "Wilhelmsfeld" googelt, sieht mitunter pittoreske Ansichten aus Schönau. Fürs Klosterstädtchen werden neben den richtigen auch hübsche Ansichten aus Neckarsteinach gezeigt. Und Google-Sucher von "Neckargemünd" sehen das Heidelberger Schloss und die Burgruine Schwalbennest.

Aber wir wollen mal nicht so sein. Letzteres ist quasi nur halb-falsch, ist das Neckarsteinacher Schwalbennest doch wenigstens von der gegenüberliegenden – also der Neckargemünder – Flussseite zu sehen. Fazit? Augen auf im Internet – und in der wunderschönen Region, die in mehr als einem Ort viel zu bieten hat.