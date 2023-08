Von Timo Teufert

Wiesloch. Keine guten Nachrichten für die Geschäftsleute in der Schwetzinger Straße, die wegen der Baustelle in der Ringstraße und der unteren Hauptstraße schon heute über massive Umsatzeinbrüche klagen: Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, muss die Zufahrt aus der Ringstraße in die Schwetzinger Straße im Oktober für sechs bis acht Wochen voll gesperrt werden. In dieser Zeit werden die erforderlichen Umbauarbeiten im Kreuzungsbereich vorgenommen.

So werden beispielsweise der Fußgängerüberweg barrierefrei ausgebaut und ein zusätzliches Baumquartier erstellt. Zudem werden für einen eventuell späteren Ausbau der Fernwärme die Leitung in die Schwetzinger Straße verlegt.

"Diese Arbeiten können nur bei einer Vollsperrung durchgeführt werden, sodass die Schwetzinger Straße nicht mehr über die Ringstraße angefahren werden kann", heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

Doch die Stadt will dafür sorgen, dass die Zufahrt zu den Geschäften in der Schwetzinger Straße zwischen unterer Hauptstraße und Mühlgasse trotz Baustelle möglich beleibt: Die Vollsperrung der Mühlgasse zwischen Bahnhofstraße und Schwetzinger Straße wird in diesem Zeitraum aufgehoben, die Schwetzinger Straße ist so von Norden und Süden in diesem Bereich erreichbar.

Von der Mühlgasse aus kann man dann in die Schwetzinger Straße Richtung Palatin einfahren, um die Geschäfte dort zu erreichen, die Einbahnstraßenregelung wird während der Bauphase aufgehoben. "Wie bisher auch ist die Zufahrt ebenso über den Kegelbahnweg/Froschgasse möglich", heißt es vonseiten der Stadt.

Im RNZ-Gespräch hatten die Geschäftsleute nicht nur einen Unterstützungsfonds gefordert – der laut Oberbürgermeister Dirk Elkemann nicht möglich ist –, sondern auch die fehlende Beschilderung bemängelt. Nun heißt es aus der Verwaltung: "Die Stadt Wiesloch wird aktiv auf die Gewerbetreibenden in der Schwetzinger Straße und der unteren Hauptstraße zugehen und mit ihnen besprechen, wie man, vor allem in der Zeit der Vollsperrung, in der Kommunikation mit der Kundschaft unterstützen kann."

Am Mittwoch hat die Baufirma begonnen, die untere Hauptstraße zwischen Ringstraße und Stadtgalerie, zu asphaltieren. Foto: Teufert

Die aufwendigen und teils langwierigen und zähen Tiefbauarbeiten mit Erneuerungen der Kanal-, Trinkwasser, Gas- und Fernwärmeleitungen in der unteren Hauptstraße seien gerade größtenteils beendet worden. "Aktuell sind hier die Asphaltierungsarbeiten im Gange", heißt es aus dem Rathaus. Im Anschluss werden nun die sogenannten Baumquartiere für insgesamt sechs Straßenbäume ausgehoben. "Zwölf Kubikmeter Granulat sind pro Baum vorgesehen, die eigentliche Pflanzung der Bäume geschieht dann im Frühjahr 2024", so die Verwaltung.

Im Zusammenhang mit der Umgestaltung werden die Baumquartiere mit einem Regenwasserbewirtschaftungssystem ausgestattet. Dafür hat die Stadt einen zusätzlichen Regenwasserkanal verlegt, um das Straßenoberflächenwasser direkt an die Baumwurzeln der neuen Bäume und in die Grünflächen zu leiten. "Zusätzlich ermöglicht eine 70 Kubikmeter fassende Zisterne unter dem Fontenay-aux-Roses-Platz, dass bei Trockenheit das Straßenoberflächenwasser wieder zu den Baumquartieren gepumpt wird." Dadurch werde Trinkwasser eingespart und die Bäume seien optimal versorgt.

"Diese neue Technik ist Teil des Prinzips der ,Schwammstadt’ und dafür da, dass die Bäume genügend Wasser bekommen und das Klima innerorts verbessert wird", heißt es in der Mitteilung. Weiterhin sei dies eine Maßnahme zur Vermeidung von Starkregen-Gefahrenpotenzialen. "Nach der Herstellung der Baumquartiere beginnen die Pflasterarbeiten, zunächst auf der Westseite der Straße, welche voraussichtlich Ende August abgeschlossen sind", so die Verwaltung.

Bevor alle Arbeiten voraussichtlich im Mai 2024 komplett abgeschlossen sein werden, steht der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen in der Ringstraße an. "Dieser Abschnitt wird dann bis zum Bauende voll gesperrt", so die Verwaltung. Die Ausschreibungen der WC-Anlage und Buswartehäuschen liefen derzeit. Der Förderantrag für das dynamische Fahrgast-Informationssystem – auf dem die aktuellen Abfahrtszeiten angezeigt werden – wurde gestellt und der Bewilligungsbescheid über 115.000 Euro liege bereits vor.