Weinheim. (web) Es war zwar ein Randaspekt, aber Fußballfans horchten buchstäblich auf. Ulrich "Ulli" Potofski hat am Sonntag den Festakt zum 60. Jubiläum der Lebenshilfe Weinheim moderiert. Der Sportmoderator war noch am Samstag von Frankfurt aus, wo er wegen des Spiels der Eintracht gegen den VfB Stuttgart zu tun hatte, angereist.

Dass er im NH-Hotel genächtigt hat, erfuhr die Nachwelt von ihm persönlich: In seinem Podcast "Herz Seele Ball" berichtete er vom Nachmittag bei der Eintracht, kommentierte das Unentschieden seines Leib- und Magenklubs Schalke 04 im Revierderby gegen Dortmund – und meldete seine Ankunft.

Schalke 04 ist das Bindeglied zwischen der Lebenshilfe und Potofski. Der Traditionsklub hat auch in dieser Region Freunde, etwa bei den Sportfreunden 04. Hier ist Oliver Andres Mitglied, Geschäftsführer der Lebenshilfe Weinheim. "Die Sportfreunde 04 haben bei Potofski angefragt, und er sagte zu", erzählt Lebenshilfe-Vorsitzender Oliver Kümmerle. Natürlich darf er keine Details zu den Vereinbarungen mit dem Moderator nennen. Nur so viel: Arm geworden sind die Weinheimer dabei nicht.

Potofski meldete sich am Sonntag noch mal auf seinem Podcast – und zeigte sich begeistert von den Darbietungen beim Festakt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Handicaps hätten auf einfachste Weise Sport getrieben, um sich zu bewegen und Spaß zu haben. Er gönne jedem Bundesligafußballer dessen Karriere; aber diese Eindrücke hätten ihn doch geerdet, so Potofski auf der Rückfahrt. Potofski ist auch älteren Fußballanhängern ein Begriff. Als das Privatfernsehen sich vor Jahrzehnten in den Fußballzirkus hinein kaufte, arbeitete er bei der RTL-Sendung "Anpfiff".

Er prägte mit anderen Vertretern seiner Reportergeneration einen lebendigen Stil, der sich von der damals eher drögen Berichterstattung von ARD und ZDF unterschied. Später arbeitete er für den Bezahlsender Sky, wo er für Abonnenten und Kneipengänger zur vertrauten Stimme wurde. Außerdem wagte er sich selbst in die Arena. Nicht als Fußballer, sondern in der Show "Let’s Dance".