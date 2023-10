Sandhausen. (luw) Ein kleiner Sandhäuser benötigt Hilfe – und alle im Alter zwischen 17 und 55 Jahren können helfen: Der zweijährige Liem hat Blutkrebs. Nun hat die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) einen Aufruf gestartet, denn Liem benötigt eine Stammzellenspende. Daher wird dazu aufgerufen, sich per Internet auf der Plattform zu registrieren – in der Hoffnung, dass sich ein Spender findet, dessen Stammzellen die passenden für Liem sind.

"Liem ist der kleine quirlige Sonnenschein der Familie", heißt es in dem Aufruf der DKMS: "Ob mit dem Bobby-Car oder als Feuerwehrmann beim Spielen – Liem hat Spaß und entdeckt die Welt jeden Tag mit seinen süßen Kinderaugen neu." Doch von einem Tag auf den anderen stand die Welt der jungen Familie Kopf – Diagnose: Blutkrebs. Monatelang muss er zur Chemotherapie mit seinen Eltern im Krankenhaus bleiben, nur wenige Tage sind sie zu Hause. Damit Liem wieder gesund wird, braucht er jetzt eine Stammzellenspende.

Mutter Nadine und Vater Chanyutt rufen deshalb auf: "Bitte registriere dich für Liem und andere Betroffene." Schließlich habe ihr "Sonnenschein" mit seinen gerade einmal zweieinhalb Jahren noch so viel zu entdecken und zu lernen. "Liem ist ein kleiner frecher Strahlemann, der trotz der harten Therapie um sein Leben kämpft", erzählen die Eltern: "Wir wollen ihn wieder unbeschwert lachen hören."

Um Patienten wie Liem bei der Vermittlung von passenden Stammzellspendern zu unterstützen, ruft die DKMS dazu auf, sich online registrieren zu lassen. Dies richtet sich an alle in der eingangs genannten Altersgruppe. Wer sich registriert, erhält ein Set, das einen einfachen Wangenabstrich per Wattestäbchen ermöglicht.

Dann wird das Set zurück an die DKMS geschickt, wo die Probe auf die jeweiligen sogenannten Gewebemerkmale des potenziellen Spenders hin untersucht wird. "Aktuell steht die Online-Seite im Fokus", sagte DKMS-Sprecherin Janet Mulappancharil auf Nachfrage der RNZ: Bisher sei keine Registrierungsaktion "in Präsenz" geplant.

Weiter erläutert die DKMS: "Da Liem zur Hälfte einen thailändischen Ursprung hat, ist die Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass er auch in der Community der Thailänder eine geeignete Spenderin oder einen geeigneten Spender findet." Denn die Gewebemerkmale, auf die es bei einer Stammzelltransplantation ankommt, unterscheiden sich regional.

Dennoch: Jeder Einzelne erhöht die Überlebenschancen für Liem und alle anderen Patienten weltweit. "Auch wenn du selber vielleicht nicht der passende Spender für Liem bist, vielleicht kannst du jemand anderem Hoffnung geben", sagt Mutter Nadine. "Jede Registrierung hilft. Wir wollen, dass Liem wieder gesund wird, ihn einfach aufwachsen sehen und lachen hören".

Info: Unter www.dkms.de/liem besteht die Möglichkeit, sich über eine sogenannte Online-Registrierungsaktion für Liem bei der Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) ein Registrierungsset zu bestellen.