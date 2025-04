Sandhausen. (luw) Hier haben aufmerksame Passanten wohl Schlimmeres verhindert: Die Feuerwehr hat am Mittwochnachmittag ein Feuer im Wald gelöscht. Wie berichtet leidet die Natur der Region unter einer für diese Jahreszeit ungewöhnlichen Trockenheit – dementsprechend hoch war auch hier die Gefahr, dass aus dem kleinen Feuer ein echter Waldbrand wird. Doch die Feuerwehr war zur Stelle und hatte die Lage schnell im Griff. Bleibt nur noch die Frage: Warum hat es hier gebrannt?

Das Feuer an einem kleinen Wanderweg bei den Dünen hinter der Karlsbader Straße wurde um 17.18 Uhr gemeldet. "Das ist sehr löblich, dass die Passanten hier aufmerksam waren", erklärte der stellvertretende Kommandant Jörn Waldschmidt auf RNZ-Anfrage. Zwei Einsatzkräfte waren ohnehin gerade mit einem Mannschaftstransporter (MTW) in der Nähe und eilten zur beschriebenen Stelle. Auch ein mit sechs Kameraden besetztes Löschfahrzeug rückte noch an. Da der Ort des Feuers nicht mit dem Fahrzeug angefahren werden konnte, mussten die Kräfte mehrere Hundert Meter durch den Wald laufen. Mit einem sogenannten Wasserlöscher – sozusagen ein mit Wasser gefüllter Feuerlöscher – war das Feuer schnell aus. Danach kontrollierten sie die Stelle mit der Wärmebildkamera, um sicher zu gehen, dass nichts mehr glüht. "Wir haben momentan Waldbrandstufe 4, das ist die zweithöchste Stufe", erklärt Waldschmidt weiter: "Wenn das Feuer nicht entdeckt worden wäre, hätte das auch anders ausgehen können."

Die Polizei sei ebenfalls gerufen worden und habe den Vorfall "dokumentiert", so der stellvertretende Kommandant. Auf Nachfrage erklärte er, dass das Feuer weniger wie ein "Lagerfeuer" oder ähnliches ausgesehen habe, sondern eher so, als hätte hier jemand unbedacht ein wenig "gezündelt".