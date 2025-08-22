War die Farbbeutel-Attacke auf das Wohnhaus politisch motiviert?
Unbekannte hatten das Haus in der Heinrich-Lanz-Straße beworfen und so für 50.000 Euro Sachschaden gesorgt. Die blaue Spur führt vom Tatort weg. Nun ermittelt der Staatsschutz.
Sandhausen. (luw) Im wahrsten Wortsinn eine "neue Spur" aufgetan hat sich im Fall der Farbbeutel-Attacke gegen ein Mehrfamilienhaus vom Wochenbeginn. Dies bestätigte die Polizei am Freitag auf RNZ-Nachfrage. Außerdem werde geprüft, ob die Tat politisch motiviert war: Der Staatsschutz ermittelt.
Zwischen dem frühen Montagmorgen und Dienstag, 7 Uhr, waren wie berichtet drei Außenwände,
