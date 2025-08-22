Freitag, 22. August 2025

War die Farbbeutel-Attacke auf das Wohnhaus politisch motiviert?

Unbekannte hatten das Haus in der Heinrich-Lanz-Straße beworfen und so für 50.000 Euro Sachschaden gesorgt. Die blaue Spur führt vom Tatort weg. Nun ermittelt der Staatsschutz.

22.08.2025 UPDATE: 22.08.2025 16:10 Uhr 1 Minute, 32 Sekunden
Auch die Haustür wurde getroffen. Foto: U. Lahm

Sandhausen. (luw) Im wahrsten Wortsinn eine "neue Spur" aufgetan hat sich im Fall der Farbbeutel-Attacke gegen ein Mehrfamilienhaus vom Wochenbeginn. Dies bestätigte die Polizei am Freitag auf RNZ-Nachfrage. Außerdem werde geprüft, ob die Tat politisch motiviert war: Der Staatsschutz ermittelt.

Zwischen dem frühen Montagmorgen und Dienstag, 7 Uhr, waren wie berichtet drei Außenwände,

