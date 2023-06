Sandhausen. (luw) Erst Ende April war der Rathausvorplatz nach seiner insgesamt rund 210.000 Euro teuren Umgestaltung feierlich eingeweiht worden – und schon jetzt sind Gemeindemitarbeiter damit beschäftigt, erste Folgen von Vandalismus zu beseitigen. Die neuen Tische wurden beschmiert, Müll und Flecken auf den frisch verlegten Bodenplatten hinterlassen.

Genau das hatten einige Gemeinderäte für den nun eingetretenen Fall befürchtet, dass der neue Platz mit seinen Sitzgelegenheiten nicht – wie anfangs geplant – etwa von der angrenzenden Bäckerei bewirtet wird. Derweil sorgte ein anderer Fall von Vandalismus am Anne-Frank-Kindergarten für Ärger.

"Verunreinigungen im Gemeindegebiet sind ein Problem, das uns zwar nicht täglich, aber mehrmals im Jahr beschäftigt – beispielsweise das illegale Abladen von Sperrmüll oder auch Hausmüll im Wald, auf Parkplätzen oder auf öffentlichen Plätzen", sagt Rathaussprecher Jochen Denker auf Nachfrage der RNZ: "Das ist nicht nur kein schöner Anblick, sondern schadet auch der Umwelt." Der Sprecher erinnert an die "zeitintensive Arbeit auf Kosten der Steuerzahler", die solche Taten für die Mitarbeiter des Bauhofs zur Folge haben.

Tische am Rathausplatz wurden bemalt, während Unbekannte Farbe über eine Rutsche am Anne-Frank-Kindergarten schütteten. Foto: Alex

Angesprochen auf das Areal am Rathaus sagt Denker: "Erst einmal freuen wir uns natürlich, dass der neugestaltete Rathausvorplatz von unseren Bürgern so gut angenommen wird – und das von allen Altersgruppen: Darunter sind etwa junge Familien mit Kindern, Senioren oder Besucher des Abendmarktes, die sich mit einem Abendessen an die Tische begeben."

Auch nach standesamtlichen Trauungen werde der Rathausvorplatz rege genutzt. "Ob solch ein Platz ordentlich aussieht und sauber hinterlassen wird, liegt allerdings auch in der Verantwortung eines jeden Einzelnen." Immerhin: Das Holz der Sitzgruppe sei "ein relativ widerstandsfähiges Material", sodass kleinere Kratzer oder Verunreinigungen nachbearbeitet werden könnten. "Unser örtlicher Bauhof kontrolliert und reinigt den Platz in regelmäßigen Abständen, wie auch unsere anderen öffentlichen Plätze." Die Frage nach den Kosten dafür sei schwierig zu beantworten, weil die Arbeiten eben "in Eigenregie" durchgeführt würden.

Bürger hatten sich kürzlich über massenhaft Pistazienschalen auf dem Platz geärgert und auch von den eingangs genannten Verunreinigungen sowie Schäden berichtet. Im Sozialen Netzwerk Facebook wurde dadurch eine rege Diskussion losgetreten, unter anderem über eine mögliche ...