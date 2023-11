Von Agnieszka Dorn

Sandhausen. Der Tupfer wurde an der Wangeninnenseite entlang geführt – das ging schnell und unkompliziert: Am Wochenende fand in der ehemaligen Synagoge privat organisiert eine Typisierungsaktion für den zweijährigen Liem aus Sandhausen statt. Liem hat bekanntlich Blutkrebs und braucht eine Stammzellenspende. Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) hat einen Aufruf gestartet, sich über das Internet auf der Plattform registrieren zu lassen – man hofft seit Wochen darauf, dass sich ein Spender findet, dessen Stammzellen passend für Liem sind.

Liem gehe es den Umständen entsprechend, sagte Jan Kögel, ein Freund der Familie in der ehemaligen Synagoge. Alle hoffen, dass sich bald ein Spender findet. Momentan haben sich 307 Menschen auf der DKMS-Seite für Liem registrieren lassen. Natürlich wünschen sich alle Beteiligten, dass sich weiterhin so viele Menschen wie möglich registrieren – und sich darunter ein passender Stammzellenspender findet.

In der ehemaligen Synagoge waren Tische mit den entsprechenden Stäbchen für den Wangenabstrich vorbereitet. Der Wangenabstrich gibt Aufschluss darüber, ob die Gewebemerkmale des jeweiligen potenziellen Spenders zu jenen – in diesem Fall von Liem – passen. Die DKMS analysiert die Probe, in der Regel liegen die Laborergebnisse nach etwa vier Wochen vor. In Ausnahmefällen kann es aber länger dauern.

Wer bei der DKMS noch nicht registriert war, konnte das per Handy oder an einem dafür bereit gestellten Tablet in der ehemaligen Synagoge erledigen. Der Wagenabstrich wurde von den Spendern selbst vorgenommen – und die Stäbchen wurden dann bei den Verantwortlichen abgegeben.

Diese Proben gebe man dann an die entsprechende Stelle der in Tübingen ansässigen DKMS weiter, erklärte Philip Weiß als einer der Organisatoren dieser Typisierungsaktion. Auch ein Ehepaar kam in die ehemalige Synagoge: Sie sei selbst Mutter und würde bei solch einem Schicksal auch auf die Hilfe anderer hoffen, sagte die Frau. Daher möchte sie helfen.

Laut der DKMS sind rund 700 Kinder und Jugendliche jährlich von der Diagnose Blutkrebs betroffen. Blutkrebs ist demnach die häufigste bösartige Erkrankung bei Kindern. Jan Kögel richtete derweil eine Bitte insbesondere an alle Eltern: Sie mögen sich mit dem Thema Blutkrebs beziehungsweise mit den Symptomen beschäftigen – und nicht erst, wie es häufig der Fall sei, wenn es zu spät sei. Zu den Symptomen gehört etwa ein violetter Fleck: Dieser ähnelt einem typischen "blauen Fleck" und kann etwas verblassen.