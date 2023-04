Sandhausen. (lesa) Es ist eine Nachricht, wie man sie eher in den heißen Sommermonaten vermutet hätte. Doch "Stoppelacker in Brand" meldete die Sandhäuser Feuerwehr am Donnerstagmittag. Nahe der Gottlieb-Daimler-Straße standen gegen 13.30 Uhr rund 100 Quadratmeter eines Felds in Flammen – auch bei einstelligen Frühjahrstemperaturen und Regen in den vergangenen Tagen.

"Zuerst lautete das Alarmstichwort ,Strohballenbrand’", berichtete Feuerwehrkommandant Markus Zielbauer auf Nachfrage der RNZ. Doch vor Ort stellten die Einsatzkräfte gleich zwei Brände auf dem Stoppelacker fest. Gelöscht war das Feuer laut Zielbauer schnell. Nach rund einer Stunde habe auf der Fläche nach dem Einsatz der zehn Brandbekämpfer nichts mehr gelodert.

Wieso aber brannte das Feld? Während die Polizei auf RNZ-Nachfrage nichts zur Ursache des Feuers sagen konnte, berichtete Zielbauer von Jugendlichen, die mit Feuerwerkskörpern hantiert hätten. Da die Stoppel trocken seien und auch der Regen der vergangenen Tage im Boden versickere, könne das Feld auch zu dieser noch kühleren und feuchteren Jahreszeit Feuer fangen.

Doch auch, wenn dieses Feuer von den beiden Fahrzeugbesatzungen schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte: Die Sandhäuser Feuerwehr bereitet sich vermehrt auf diese Sorte von Einsätzen vor, wie es sie im vergangenen heißen und trockenen Sommer häufiger gab. "Wir gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit eines solchen Vegetationsbrandes höher wird", sagt Zielbauer.