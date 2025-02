Sandhausen. (luw) Bei einer Verpuffung ist eine 22-Jährige in ihrer Wohnung in der Großen Ringstraße am Montagvormittag verletzt worden. Im Einsatz war neben Polizei, örtlicher und Leimener Feuerwehr sowie Sanitätern auch ein Rettungshubschrauber. Zur Schwere der Verletzungen konnten die Einsatzkräfte am Montag nichts sagen.

Auch die Hintergründe des Unfalls scheinen noch nicht vollständig geklärt. Jedenfalls war laut Feuerwehr Ethanol die Ursache für die Verpuffung, nach Angaben der Polizei entstand dadurch eine "Stichflamme" in einem nicht näher beschriebenen Ofen.

"Wir wurden vom Rettungsdienst mit dem Alarmstichwort Gasgeruch/Gasaustritt nachgefordert", berichtete der stellvertretende Kommandant Jörn Waldschmidt auf RNZ-Nachfrage. Zu diesem Alarmzeitpunkt um 11.33 Uhr waren bereits Notarzt und eine Rettungshubschrauber-Besatzung an dem Mehrfamilienhaus.

Die Patientin sei bereits behandelt worden und dann mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden. "Es hieß, dass es eine Verpuffung gegeben haben soll und es nach Gas riechen würde", so Waldschmidt. Also gingen die Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz in die Kellergeschosswohnung, wo sie auf eine Flasche mit Bioethanol stießen.

Der Feuerwehrmann berichtete, dass damit offenbar eine Art "Deko-Kamin" befeuert wurde; das Ethanol verbrennt ohne Abgase. "Die Flasche sah aus wie eine Spiritusflasche", so Waldschmidt. Diese habe die Feuerwehr nach draußen gebracht und damit die Gefahr gebannt. Zudem wurde das Gebäude noch belüftet. Laut Polizei konnten bald alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.