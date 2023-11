Sandhausen. (luw) Gasalarm im Hermann-Löns-Weg: Rund 60 Menschen sind am Dienstagabend evakuiert worden. In einer Tiefgarage war Gas ausgeströmt, sodass zwischenzeitlich Explosionsgefahr herrschte. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz, 37 Ehrenamtliche vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) kümmerten sich um die Anwohner, Experten der Stadtwerke Heidelberg reparierten den betroffenen Hausanschluss und Mitarbeiter des Stromversorgers EnBW waren vor Ort.

Ein Anwohner bemerkte kurz nach 21 Uhr Gasgeruch in der Tiefgarage an der Ecke Hermann-Löns-Weg/Wingertstraße. Um 21.20 Uhr ging der Alarm ein. "Es roch, wie wenn man die Nase in eine offene Gasflasche reinhängt", schilderte Einsatzleiter Markus Zielbauer gegenüber der RNZ. Trotz aller Erfahrung sagte der Kommandant angesichts der Gefahr: "Da kriegt man schon kurz Blutdruck – das ist was anderes, als wenn man einfach einen Brand löschen muss." Auch die Warngeräte der Einsatzkräfte schlugen beim Betreten der Tiefgarage an: Es herrschte Explosionsgefahr.

Schnell lokalisierte die Feuerwehr den Ort des Gasaustritts aus einer Leitung in der Tiefgarage. Weil der sogenannte Hausanschlussverteiler aber defekt war, ließ sich die Gaszufuhr an dieser Stelle nicht stoppen: Es strömte weiter Gas aus. Die Einsatzkräfte positionierten an der Einfahrt der Tiefgarage ein Gerät zur Überdruckbelüftung, vergleichbar mit einem riesigen Ventilator. Am Ort des Gasaustritts wurde ein Absauggerät der Walldorfer Kameraden aufgestellt. In der Folge habe man immer wieder die Gaskonzentration gemessen, die jedoch stark geschwankt habe.

Zielbauer erklärte, dass die Tiefgarage entlang des Hermann-Löns-Wegs unterhalb der dortigen Reihenhäuser verläuft, das potenzielle Ausmaß der Zerstörung im Falle einer "Durchzündung" sei groß gewesen: "Deshalb haben wir dann gegen 22 Uhr die Anwohner aus den Häusern geholt." Laut einer Mitteilung der Stadtwerke waren 58 Haushalte betroffen. Ordnungsamtsleiter Peter Schmitt war ebenfalls vor Ort und sorgte dafür, dass die Festhalle als Ausweichquartier eingerichtet wurde. Laut Zielbauer kamen die meisten Anwohner bei Freunden und Verwandten unter, über ein Dutzend nutzte das Angebot der Gemeinde. Das DRK übernahm den Transport zur Halle, stellte Feldbetten auf und versorgte die Menschen mit dem Nötigsten.

Derweil liefen im Hermann-Löns-Weg die Arbeiten von Stadtwerken und zuständiger Baufirma: Der Gehweg wurde aufgegraben, um Zugang zur Gasleitung zu erhalten. Diese wurde dann per Spezialwerkzeug – ohne Funkenflug – aufgebohrt und laut Zielbauer mit einer Art "Ballon" abgedichtet, damit endlich kein Gas mehr durchströmte. Vertreter von EnBW stellten zudem zur Verringerung der Explosionsgefahr den Strom ab. Gegen 3 Uhr konnten die Anwohner dem Einsatzleiter zufolge, der die vorbildliche Zusammenarbeit aller Beteiligten lobte, zurück in ihre Häuser. Laut Stadtwerken wurde die Gasversorgung im betroffenen Bereich im Laufe des Mittwochs wiederhergestellt.

