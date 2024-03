Sandhausen. (cm) Es ist wieder Spargelzeit – und das diesmal pünktlich zu Ostern: Am Dienstag hat Peter Köllner auf seinem Hof in Sandhausen die ersten Stangen geerntet. Und das deutlich früher als üblich: Normalerweise lugen die ersten Köpfchen erst Anfang oder Mitte April aus der Erde. "Wir wissen auch nicht genau, warum der Spargel so früh dran ist", sagt Köllner. "Es gab ja bisher keine gigantisch hohen Temperaturen." Wie auch immer: Alle Spargelliebhaber können sich nun auf das königliche Gemüse aus regionalem Anbau freuen.

Die Mengen sind aber noch gering: Am Dienstag holte Köllner sieben bis acht Kilo aus der Erde. Zum Vergleich: In der Hochphase im April und Mai sind es auf den Flächen des Hofes rund 250 Kilo am Tag.

Dabei ist die Lust auf Spargel schon groß. "Seit zehn Tagen fragen die Leute nach", erzählt der 55-Jährige. Und noch ist die Nachfrage größer als das Angebot: Wer Spargel kaufen möchte, sollte vorher auf dem Hof anrufen. Oder es auf gut Glück versuchen. "Wir schauen nun von Tag zu Tag, in ein paar Wochen sind wir kräftig dabei", meint Köllner.

Noch ist das Ernten aufwendig. So muss erst der Folientunnel beiseite geschoben werden, der als kleines "Gewächshaus" dient. Dann muss unter die Folie geschaut werden, ob schon Stangen erntereif sind. Deshalb liegt der Kilopreis noch bei 20 Euro. Mit zunehmender Menge wird dieser dann sinken. Vergangenes Jahr waren es 15 Euro pro Kilo für besonders gute Qualität, ansonsten 13 Euro.

Köllner gibt zu bedenken, dass der Mindestlohn auch für seine vier Erntehelfer aus Rumänien – diese treffen nächste Woche ein – immer weiter steige. Zudem mache die Inflation den Kunden zu schaffen. "Viele, die früher zwei- oder dreimal in der Woche Spargel gegessen haben, essen nun noch einmal oder zweimal." Der Großteil – etwa 90 bis 95 Prozent – wird direkt auf dem Hof im eigenen Laden verkauft, der Rest geht in die regionale Gastronomie.

Die Spargelsaison dauert traditionell bis Mitte Juni. Da sie nun früher begonnen hat, wird sie wohl auch früher enden, so Köllner. Ob es eine gute Ernte wird, hängt jetzt vom Wetter ab. Immerhin ist Spargel weniger vom Niederschlag abhängig, wohl aber von Temperaturen.