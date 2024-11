Sandhausen. (luw) Wie in vielen anderen Orten sind Parkplatzmangel und Ärger über falsch beziehungsweise "fragwürdig" abgestellte Fahrzeuge auch in der Hopfengemeinde ein Dauerbrenner. Das wurde nun auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung wieder deutlich: Eine Bürgerin, die in der Brühlstraße wohnt, wies die Gemeindeverwaltung auf die Lage in der Straße "Am Forst" hin.

Genauer auf