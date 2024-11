Sandhausen. (pop) Sollten alle Vereine, die er über Dekaden hinweg großzügig gefördert und zum Teil auch intensiv geprägt hat, an diesem Sonntag Herbert Müller zu seinem 90. Geburtstag persönlich beglückwünschen wollen, dann könnte dieser nur leicht übertrieben gesagt für die Gratulationsgäste in seinem schmucken Haus im Sandhäuser Weiler Bruchhausen eine Drehtür einbauen. Das Licht der Welt erblickte der Jubilar am 10. November 1934 in Heidelberg.

Drei Jahre später zogen seine Eltern nach Bruchhausen, um hier Landwirtschaft zu betreiben. In dem Weiler zwischen Heidelberg-Kirchheim und Sandhausen wuchs er mit acht Geschwistern auf, ab 1941 besuchte er die Sandhäuser Volksschule. Zu dieser Schule wurde er jedoch keineswegs mit dem "Elterntaxi" gebracht: Er musste den Schulweg auf "Schusters Rappen" bewältigen.

Erst nach gut drei Jahren bekam er ein Fahrrad. Nach der Schulzeit ließ er sich in einem Kirchheimer Unternehmen dreieinhalb Jahre lang zum Blechner und Installateur ausbilden. 1953 legte er die Gesellenprüfung ab, auf die er 1967 die Meisterprüfung als Gas- und Wasserinstallateur folgen ließ.

Auf dieser profunden handwerklichen Basis machte er sich 1970 selbstständig, zunächst in Bruchhausen und danach ab 1976 in der Sandhäuser Eichendorffstraße. Noch heute erinnert er sich lebhaft an den ersten großen Auftrag, den sein Betrieb seinerzeit erhielt: Es handelte sich um das am 9. Mai 1975 eingeweihte, gut fünf Millionen D-Mark kostende und bis heute imposante neue Rathaus.

Erster Auftrag: neues Rathaus

Zu diesem Zeitpunkt war Herbert Müller bereits seit 18 Jahren mit seiner Ehefrau Margarete verheiratet, die am 8. Mai 1936 in Sandhausen als Margarete Gund zur Welt gekommen war und die er im Reit- und Fahrverein Kirchheim kennen und lieben gelernt hatte. Aus dieser Ehe gingen die Tochter Christa sowie die beiden Söhne Bernd und Rolf hervor.

In Sachen Handwerk möchte er nicht unter den Tisch fallen lassen, dass er bei der Innung Heidelberg als Vorsitzender der Gesellenprüfung aktiv war und über acht Jahre hinweg Gesellenprüfungen zum Gas- und Wasserinstallateur abgenommen hat. Und ja, er selbst habe über 15 Lehrlinge ausgebildet. Kein Wunder, dass 55 Wochenarbeitsstunden und mehr keine Ausnahme waren.

Im Grunde wäre nun die Frage zu stellen, wie Herbert Müller dies alles mit seinem Vereinsengagement unter einen Hut brachte. Beginnend mit dem Motorsportclub Sandhausen, dessen Geschicke er 38 Jahre lang als Erster Vorsitzender mit viel Erfolg lenkte; heute ist er Ehrenvorsitzender. Wiederum Ehrenmitglied ist er bei der Feuerwehr, der FDP, beim Reit- und Fahrverein Kirchheim und im ADAC Karlsruhe.

Wettkämpfe im In- und Ausland

Davon, dass er nach eigenem Bekunden ein "fleißiger Unterstützer des Sandhäuser Vereinslebens" war, profitierten unter anderem Gesangverein Liederkranz, Sängerbund, Musikverein, Verkehrs- und Heimatverein, Sportverein 1916 und der Verein der Vogelfreunde. Trotz dieses enormen Einsatzes schaffte er es, seinem heiß geliebten Steckenpferd über zig Jahre hinweg treu zu bleiben. "In meiner Jugend wollte jeder ein Motorrad haben".

In seinem Fall war es eine 250er aus den Nürnberger Triumph-Werken. Hieraus entwickelte sich seine Leidenschaft für den Enduro-Sport, die ihn im Verlauf von 30 Jahren zu Meisterschaften auf nationaler und internationale Ebene führte. Bis vor drei Jahren fuhr er eine BMW 1200, doch seitdem gibt er dem Auto den Vorzug.

Zu diesem Ehrentag, zu dem Herbert Müller auch die RNZ herzlich gratuliert, wünscht ihm seine Ehefrau vor allem dies: "Dass er noch ein paar Jahre so gesund bleibt, wie er derzeit ist." Das Geburtstagskind selbst zieht folgendes Fazit: "Mit dem Kopf bin ich zufrieden, mit dem Autofahren geht es auch noch und ich freue mich, jeden Morgen die Zeitung zu lesen." Heute vielleicht ganz besonders.