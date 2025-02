Von Sabine Hebbelmann

Sandhausen. Der Aufruf von "Fridays for Future" zum Klimastreik vor der Bundestagswahl wurde auch in Sandhausen gehört. "Der Klimawandel wartet nicht auf uns", sagte Sabine Reich vom BUND-Ortsverband Sandhausen/Walldorf am Freitag. Sie freute sich, dass es den Umweltschützern gelang, wieder "eine der kleinsten Klimademos Deutschlands" zu organisieren. Über die geopolitische Lage und den Aufstieg Rechtsextremer sei das Thema Klimaschutz in den Hintergrund gerückt, bedauerte sie. Unter den Teilnehmenden begrüßte sie Mitglieder des Vereins "Pro Waldschutz", der Klimawerkstatt mit verschiedenen Initiativen und des Nabu Walldorf-Sandhausen. Anzeichen, dass der Klimawandel voranschreitet, machten sich auch in Deutschland stärker bemerkbar, stellte sie fest und mahnte: "Die Politik, aber auch wir in der Gesellschaft, müssen aktiv bleiben." Sie schloss mit dem Aufruf: "Wählen Sie eine demokratische Partei, lassen Sie den Rechtsextremen keine Chance!"

"Zusammen schaffen wir’s!", hatte Stephanie Schmidt auf ihr Pappschild geschrieben. Die Klimawerkstatt stellte sie vor als Projekt von Bürgern und Gemeinde. Wer sich mit eigenen Ideen einbringen will, ist willkommen. Es gehe um die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts der Gemeinde: ein Plan mit 40 Punkten, was Sandhausen zu tun gedenkt, um bis 2040 klimaneutral zu werden. In diesem Rahmen seien Bürger auf vielfältige Art aktiv. Beteiligte stellten diese Gruppen vor.

Bernd Fallert warb fürs Repaircafé in der Gemeindebibliothek: Der nächste Termin steigt am Samstag, 22. Februar, von 10 bis 13 Uhr. Zudem ist er an der Planung des ersten Hofflohmarkts am 24. Mai beteiligt. Cordula Kienle machte deutlich, dass Sandhausen so günstig an der S-Bahn liegt wie kaum ein Ort im Umkreis. Sie sah die Gemeinde in der Verantwortung, mit Wohnungen in Bahnhofsnähe der Not zu begegnen und die öffentlichen Verkehrsmittel gut nutzbar zu machen.

Zur Gruppe "Schwammstadt" zählte sich Hendrik Müller. Ihm geht es darum, den Ort besser vor Wetterextremen wie Starkregen, Überflutungen und Hitze zu schützen. "Ich bin beim Suppentopf, beim Repaircafé und helfe der Kerstin beim Wichtelpfad", sagte Stephanie Schmidt und ergänzte: Wenn Familien mit ihren Kindern in den Wald gehen, fördere das auch das Umweltbewusstsein.

Repaircafé, Hofflohmarkt, Waldschutz, E-Team und mehr

Jens Neumann sprach für das E-Team: Energie erzeugen, Energie sparen, Energieeffizienz – die Gruppe beschäftige sich mit technischen Themen wie Photovoltaik, Wärmepumpen, Heizen mit Klimaanlagen und Balkonkraftwerke. "Wir sind noch wenige Leute, aber mit Erfahrung in verschiedensten Bereichen", erzählte er. Der nächste für alle offene E-Team-Stammtisch steigt am Dienstag, 18. Februar, um 19 Uhr im Restaurant Schützenhaus. Mit der Wärmepumpe brauche er in der Reihenhaussiedlung nur noch ein Viertel der Energie, ja sogar nur ein Zehntel, weil ein Teil vom Dach kommt. Und mit E-Auto statt Verbrenner komme er mit einem Fünftel der Energie aus.

Heike Günther lud ein zur Suppenküche, einmal im Monat freitags. Es sei immer wieder spannend, mit geretteten Lebensmitteln ein Drei-Gänge-Menü zu kochen, sagte sie. Sie engagiert sich beim Hofflohmarkt, an dem Sandhäuser Bürger sich mit eigenen Ständen beteiligen oder rumgehen und Sachen kaufen, tauschen oder verschenken können. Und auch beim Repaircafé: Beim letzten Mal konnten alle Teile repariert werden, nach drei Stunden sogar der alte Staubsauger. Constanze Kieneck berichtete von der Kleidertauschparty, die sie im Herbst organisiert hatte – im Frühjahr soll die nächste stattfinden.

Anschauungsmaterial in Form von Pflanzenteilen und Aufnahmen der Kermesbeere brachte Christine Leist aus dem Wald mit. Sie berichtete über den Verein pro Waldschutz und seine Aktivitäten zur Eindämmung der invasiven Pflanze. Aktuell sei Winterpause, bald würden wieder helfende Hände gebraucht.

Cordula Ackermann überlegt noch, ob sie sich einer der Gruppen der Klimawerkstatt anschließt oder eine eigene gründet. Ihr ist nachhaltiges Gärtnern ohne Torf wichtig, weil sie Moore schützen will. "Seit drei Jahren nerve ich die Gemeinde damit, dass sie für den Friedhof nur noch torffreie Erde verwendet", erzählte sie. Außerdem spart sie Abfall, indem sie auf dem Weg zur Arbeit im Unverpackt-Laden in Heidelberg einkauft.

Petra Schneider regte sich auf über die katastrophalen Auswirkungen von Aufrüstung und Krieg auch auf das Klima und die Umwelt. Sie beklagte all die Zerstörungen in der Ukraine und in Gaza und fragt: "Wie viel klimaschädliches Beton und wie viel Energie sind für den Wiederaufbau nötig?"