Sandhausen. (cm) Katzen in Not rufen immer wieder Feuerwehren auf den Plan – so wie nun in Sandhausen. Die dortige Wehr wurde am Sonntag um 11.30 Uhr zu einer Tierrettung in die Straße "Am Kantenbuckel" gerufen, wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt.

Der Notruf zu einer verletzten Katze unter einem Container ging per Telefon im Feuerwehrhaus ein, in dem zufällig zwei Einsatzkräfte anwesend waren. Diese befreiten die Katze mit einem Spaten. Sie konnte danach der Besitzerin übergeben werden.

Die Feuerwehr bittet darum, in Notfällen die 112 anzurufen. Das Feuerwehrhaus ist nicht rund um die Uhr besetzt.