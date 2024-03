Sandhausen. (heb) "Baumfällarbeiten – bitte beide Seiten freihalten" steht auf einem Schild beim Parkplatz am Ende der Waldstraße. Am 27. März? Wie kann das sein, gelten doch ab dem 1. März weitreichende Schnitt- und Fällverbote? Auch sind an diesem Standort kaum noch größere Bäume vorhanden. Die RNZ hat im Rathaus nachgefragt.

",Baumfällarbeiten’ haben wir geschrieben, weil dort immer wieder Leute parken", heißt es vonseiten der Gemeindeverwaltung. Die zuständige Mitarbeiterin stellte richtig, dass bei vier Linden, die an der Straße stehen, tote Äste entfernt werden sollen. Eigentlich sei dies schon für den Vortag geplant gewesen, aber da hätten noch Fahrzeuge im Weg gestanden.

Baumfällarbeiten dürfen nur bis Ende Februar durchgeführt werden, weil dann der Nestbau anfängt, weiß man auch im Rathaus. Die alten Linden seien nicht gefährdet: "Es geht um Verkehrssicherheit direkt an der Straße." Die Gemeinde führe schon viele Jahre ein Baumkataster mit einer Dielheimer Firma. Diese sei sehr erfahren und gemeinsam versuche man, so viel zu retten wie möglich.