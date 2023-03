Von Lukas Werthenbach

Sandhausen/Saporischschja. Wenn sich in diesen Tagen ein ukrainischer Soldat bei klirrender Kälte im Schützengraben an einer umfunktionierten Konservendose wärmt, dann haben daran auch viele RNZ-Leser ihren Anteil. Allen voran jedoch Kseniia Nehovora und Svetlana Lozytska: Sie beide waren im Frühjahr 2022 aus Kiew vor dem Krieg geflüchtet, kamen in