Von Werner Popanda

Sandhausen. Im Leben von Dagmar und Helmut Stoll spielt der 14. Februar eine riesengroße Rolle. Allerdings nicht, weil es sich um den Valentinstag handelt. Also um jenen Tag, der dem Heiligen Valentin als Schutzpatron der Liebenden gewidmet ist. Sondern vielmehr deshalb, weil sie sich am 14. Februar 1975 auf dem Oftersheimer Standesamt das Ja-Wort gegeben haben. Womit das Ehepaar heute das wunderbare Jubiläum seiner Goldenen Hochzeit feiern kann.

Für Helmut Stoll hat der 14. Februar noch eine weitere wichtige Bedeutung: Er wurde 1941 am 14. Februar in Boxberg im Main-Tauber-Kreis als Sohn eines Friseurs und einer Bahnangestellten geboren, womit er heute seinen 74. Geburtstag feiern kann.

Der Valentinstag ist für sie trotzdem, wie das Jubelpaar unisono versichert, tatsächlich niemals auch nur andeutungsweise von Belang gewesen. "Den Valentinstag", sagt er, "hat damals doch niemand gekannt." Und sie ergänzt: "Da hat sich kein Mensch drum gekümmert." Was beide mit dem 14. Februar 1975 in enge Verbindung bringen ist eher, dass es seinerzeit vorfrühlingshaft warm war.

Dass sich Helmut Stoll und Dagmar Neureither, wie sie bis zur Hochzeit hieß, kennenlernen durften, war nicht vorgezeichnet. Denn sie wurde am 30. August 1951 nicht an Main oder Tauber geboren. Sondern am Niederrhein in Oberhausen. Hier war ihre Mutter Hausfrau. Und hier erhielt ihr Vater das Angebot, eine Firma in Walldorf zu leiten, die große Überseekisten herstellte.

Mitte der 1960er-Jahre zog die Familie Neureither daher in die Kurpfalz um. In der besagten Walldorfer Firma arbeitete aber alsbald nicht nur die Tochter des Betriebsleiters, die das Metier der Einzelhandelskauffrau erlernt hatte. Sondern auch ein gelernter Schreiner namens Helmut Stoll. Dessen Familie war Ende der 1940er-Jahre nach Heidelberg gezogen, weil es die berufliche Karriere seiner Mutter erfordert hatte.

Den selben Arbeitgeber hatte das heutige Jubelpaar jedoch nur bis zum Jahr 1989. Denn dann entschied sich Helmut Stoll zur Selbstständigkeit und eröffnete nach seinen eigenen Worten ein "kleines Fuhrunternehmen im Textiltransport". 2006 ging er in den Ruhestand. Zu diesem Zeitpunkt lebten er und seine Frau bereits seit zehn Jahren in einer Wohnung in der Jahnstraße.

Zu ihrem Ehejubiläum wünscht sich die Jubilarin vor allem Gesundheit, denn diese sei nun mal das Allerwichtigste. Und auch bei ihrem Mann, der aus seiner ersten Ehe fünf Kinder hat, steht die Gesundheit ganz weit oben auf der Wunschliste. Gefeiert wird mit der ganzen Familie, zu der auch Dagmar und Helmut Stolls gemeinsame Tochter Nicole sowie ihr gemeinsamer Sohn Sascha und dessen Kind zählen. Allen herzlichen Glückwünschen schließt sich die RNZ gerne an.