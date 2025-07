Nußloch. (yhug) Die Nußlocher dürfen sich ab Montag darauf freuen, dass in der Gemeinde das Angebot an regionalen Backwaren durch die Bäckerei Breiter aus Sandhausen Zuwachs bekommt.

Fast seit einem Jahrhundert bedient die Bäckerei Breiter ihre Kundschaft in der Region. Nach Neueröffnungen, in den letzten Jahren, in St. Ilgen und Dielheim, folgt jetzt eine neue Filiale in der