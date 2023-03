Sandhausen. (luw) Nach den Vorarbeiten rückte nun der Bagger an: Der Abriss des Gebäudes mit der Hausnummer 91 in der Hauptstraße ist in vollem Gange. Bekanntlich ist die Fahrbahn auf diesem Abschnitt noch bis Ende der Woche voll gesperrt.

Zuletzt war hier der Friseur "Chaarisma" untergebracht, der inzwischen gegenüber dem Heimatmuseum neu eröffnet hat. Die Gemeinde habe das Grundstück