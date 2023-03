Von Max Rieser

Edingen-Neckarhausen. Eigentlich ist ein Konzert in der Evangelischen Kirche in Edingen kein Grund zur Aufregung. Allerdings erregte der Auftritt der Don-Kosaken des in Danzig geborenen Musikers Maxim Kowalew an sich schon die Gemüter, was sich vor allem auf Facebook Bahn brach. Auch das Konzertplakat stieß teilweise auf Unverständnis. Darauf ist die