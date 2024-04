Von Georg Wipfler

Rauenberg. Anfang der Woche hat der Frost in der Region rund um Wiesloch zugeschlagen. Von Sonntag auf Montag, in einer Vollmondnacht, sank die Quecksilbersäule deutlich unter null Grad. Wie sich jetzt Ende der Woche herausstellte, haben die Minustemperaturen in den Weinbergen teilweise erhebliche Schäden angerichtet. Am Mittwochnachmittag kam dann noch