Von Benjamin Miltner

Region Heidelberg. Seen und Flüsse, Berge und Steinbrüche, Wein und Kaffee: Die Region bietet viele Reize aus Natur und Kulinarik. Und die gilt es zu "erradeln". Der ADFC und die Radguides Rhein-Neckar bieten auch dieses Jahr wieder abwechslungsreiche geführte Touren an.

Von April bis Oktober werden Gelegenheitsradler wie Sportskanonen fündig und können vergessene Bahnstrecken entdecken, in die Vergangenheit oder sogar Zukunft radeln. Die RNZ gibt einen Überblick zu den Ausfahrten rund um Heidelberg. Obacht: Für die meisten Touren sind die Plätze begrenzt, eine frühe Anmeldung wird empfohlen. Dabei gibt es auch genaue Treffpunkte und Uhrzeiten.

> Samstag, 20. April – alles rund um Kaffee: Kaffeeröstereien, Maschinenhersteller und natürlich auch das eine oder andere nette Café: Rund um das allseits beliebte Heißgetränk dreht sich die 46 Kilometer lange Tour mit Start um 11 Uhr unter der Friedensbrücke in Neckargemünd. Ganz nebenbei passieren die Teilnehmer auch jede Menge sehenswerte Ecken des Kraichgaus, Kleinen Odenwalds und Neckartals. Anmeldung bis 19. April per E-Mail unter radguide.ralf@net com-mail.de oder unter Telefon 0157/87909239. Die gleiche Tour wird wiederholt am Samstag, 8. Juni.

> Sonntag, 28. April – vergessene Bahnstrecke Meckesheim-Wiesloch: Im Jahr 1901 wurde sie eröffnet, 1922 wurde sie bereits in Teilen wieder eingestellt: die Bahnstrecke zwischen Meckesheim und Schatthausen. Die Tour nimmt die Spur auf dieser vergessenen Trasse über Baiertal bis Wiesloch auf, führt an ehemaligen Brücken oder Bahnhöfen sowie dem Feldbahnmuseum in Wiesloch vorbei und erzählt Geschichten am Wegesrand. Die 37 Kilometer führen über meist gut ausgebaute Wald- und Wirtschaftswege. Anmeldung erforderlich per E-Mail an rainerradguide@web.de oder Telefon 0173/6358227.

> Sonntag, 5. Mai – Weinberg, Steinbruch und ein See: "Den Schatz am Kallenbergsee" verspricht diese rund 50 Kilometer lange Halbtagestour mit Start in Neckargemünd um 13 Uhr. Vom Neckar durchs Elsenztal geht es nach Eschelbronn zum gleichnamigen Naturschutzgebiet rund um den ehemaligen Steinbruch und einen alten Weinbauhang. Den genauen Startpunkt gibt es nach Anmeldung per E-Mail an friedbert.kaiser@gmx.de oder Telefon: 0176/56747431.

> Samstag, 11. Mai – See, Fluss und Schlossblick: Keine Höhenmeter, dafür aber umso mehr Höhepunkte bietet die rund 40 Kilometer lange Tour mit Start am S-Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen. Es warten unter anderem der Rheinauer See, der Rheindamm mit alten hohlen Bäumen, die Kollerfähre und der Blick aufs Schwetzinger Schloss. Wer "Entspannung im Wald und am Wasser" haben möchte, meldet sich an per E-Mail an g.herkert@web.de oder Telefon 06224/4145 sowie 0151/23311484.

> Sonntag und Montag, 19. und 20. Mai – Pfingsttour am Neckar mit Übernachtung: Knapp 100 Kilometer den Fluss hinab von Heilbronn nach Neckargemünd geht es auf zwei Etappen am Pfingstwochenende. Teil eins der Neckartour endet in Mosbach samt Übernachtung in der dortigen Jugendherberge, ehe es am Folgetag weiter bis nach Neckargemünd mit Abstecher nach Hessen geht. Anmeldung bis zum 20. April per E-Mail an Georg.Ramsch@t-online.de

> Sonntag, 26. Mai – Berge, Wälder und Geschichte pur: Auf nur rund 30 Kilometern warten über 300 Höhenmeter und jede Menge Sehenswertes: Start in der Neckargemünder Altstadt, Etappe durch den Bannwald "Hollmuth", Blick auf Elsenz und Biddersbach, Streuobstwiesen und Urmenschfundstelle, "Kraichgaustein", Evolutionspfad, und Kräutergarten. Lust bekommen? Dann schnell anmelden per E-Mail an friedbert.kaiser@gmx.de oder unter Telefon 0176/56747431.

> Sonntag, 2. Juni – erweiterte Realität erfahren: "Unsichtbares sicht- und erlebbar machen" möchte diese "Augmented Reality"-Tour: mit Start und Ziel in Neckargemünd sowie rund um Meckesheim. Mit technischer Unterstützung wartet erweiterte Realität – und auf hügeliger Strecke warten herrliche Aussichten wie kurzweilig inszenierte Geschichten. Anmeldung an b.otto@online.de

> Samstag, 8. Juni – auf Eiszeitspuren zum Lußhardtsee: Vom S-Bahnhof Sandhausen/St. Ilgen aus geht es durchs Revier Hochholz bis zum Lußhardtsee bei St. Leon-Rot. Nach der letzten Eiszeit flossen die Schwarzwaldflüsse Kinzig und Murg durch dieses Gebiet zum Rhein. Sie hinterließen fruchtbares Schwemmland, das die Teilnehmer auf der 40 Kilometer langen, meist flachen Tour besichtigen können. Anmelden kann man sich unter g.herkert@web.de oder unter Telefon 0 62 24 / 41 45 sowie 0151/2331484.

> Sonntag, 9. Juni – Natur pur im Kraichgau: Die Landschaft entdecken und erleben können Teilnehmer der in Meckesheim am Bahnhof startenden Tour. Auf den hügeligen 40 Kilometern passieren sie dabei etwa den Spechbacher Waldsinnpfad und die Wolfslochrunde, einen Erlebnisweg in Helmstadt. Nach einem Picknick geht es am Schwarzbach entlang mit vielen schönen Aussichtspunkten nach Neidenstein.

> Samstag, 24. August – rund ums Kloster und dann aufs Fest: Schöne Aussichten, artenreiche Biotope, lebendiger Wald und andere Überraschungen: Das bietet laut Ankündigung die Tagestour rund um das Kloster Lobenfeld. Auf gut 30 Kilometern mit rund 500 Höhenmetern durchkreuzen die Teilnehmer die Naturräume Kleiner Odenwald und Kraichgau. Als Belohnung ist obendrein abends ein Besuch des Klosterfests geplant. Anmeldung bis 23. August per E-Mail an radguide.ralf@netcom-mail.de oder unter Telefon 0157/87909239.

> Sonntag, 8. September – vom Leimbach zur Neckarspitze: Leimbach, Neckar, Rhein – auf der am S-Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen beginnenden Tour nach Mannheim werden die begleitenden Flüsse immer größer. Über die Neckarschleife bei Seckenheim geht es weiter am Fluss entlang bis zur Mündung. Der Rückweg der 65-Kilometer-Runde ohne nennenswerte Höhenmeter erfolgt am Rhein entlang, durch den Waldpark und vorbei am Großkraftwerk Rheinau. Die Anmeldung erfolgt unter Telefon 06224/4145, 0151/23311484 oder per E-Mail an g.herkert@web.de

> Sonntag, 15. September – entlang von Lobbach und Schwarzbach: 56 Kilometer mit rund 500 Höhenmetern auf großteils unbefestigtem Untergrund macht diese Tour zu einer sportlichen. Es geht entlang der zwei größten Zuflüsse der Elsenz: vom Meckesheimer Bahnhof aus das Lobbachtal aufwärts bis Haag und weiter über Schwanheim zur Quelle des Schwarzbachs. Die Folgen des verheerenden Hochwassers 1994 kommen ebenso zum Vorschein wie der reizvolle Bachlauf des Schwarzbachs. Anmeldung unter Telefon 0173/6358227 oder per E-Mail an rainerradguide@web.de